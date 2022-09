FSB/BTG: Lula tem 41% contra 35% de Bolsonaro no 1º turno; vantagem cai de 8 para 6 pontos

Apoie o 247

ICL

247 - Levantamento telefônico do instituto FSB, encomendado pelo banco BTG Pactual e divulgado nesta segunda-feira (12), mostra que o ex-presidente Lula (PT) oscilou negativamente um ponto percentual em relação à rodada anterior do estudo, de 5 de setembro.

O petista agora aparece com 41% das intenções de voto, contra 35% de Jair Bolsonaro (PL), que oscilou positivamente um ponto.

Segundo turno

Na projeção de segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista aparece com 51% e o atual coupante do Palácio do Planalto com 38%. Ambos oscilaram negativamente dois pontos percentuais desde o último levantamento.

O levantamento ouviu 2.000 eleitores entre 9 e 11 de setembro e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-06321/2022. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o intervalo de confiança de 95%.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.