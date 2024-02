Transparência Internacional se lambuzou com a Lava Jato e não tem nada de transparente, diz Fernando Fernandes

Apoie o 247

247 - O jurista Fernando Fernandes criticou em entrevista à TV 247 o relatório da ONG estrangeira lavajatista Transparência Internacional (TI), que atacou o governo Lula e sugeriu que o Brasil supostamente teria piorado suas medidas de combate à corrupção em 2023.

Fernandes recordou da proximidade da ONG com integrantes da Lava Jato e citou 'interesses escusos'. 'A ONG se lambuzou com interesses escusos, contra o republicanismo que seria exigido a uma entidade chamada Transparência Internacional, que no nome tenta trazer uma legitimidade como se estivesse defendendo algo universal. Na verdade, se vê que de transparente não tem nada', disse.

Ele ainda afirmou que o relatório supostamente negativo para o governo Lula é 'absolutamente parcial', devido aos interesses da ONG lavajatista. 'A relação da TI com a Lava Jato foi íntima e duradoura, com a entidade tentando ser sócia dos lavajatistas no desvio e apropriação dos fundos totalizando 4,8 bilhões de reais oriundos de acordos de leniência firmados com a Petrobrás e a JBS. A iniciativa só não prosperou porque foi barrada pelo STF', disse. Assista:

