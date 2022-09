"Vitória de Lula no primeiro turno garante um Congresso melhor", diz Rogério Correia

Apoie o 247

ICL

247 – O deputado Rogério Correia (PT-MG) afirmou, no programa Leo ao Quadrado, com os jornalistas Leonardo Attuch e Leonardo Stoppa, que há uma possibilidade real de virada em Minas Gerais e de vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno. "Romeu Zema colocou todo o funcionalismo contra ele e fez o jogo das mineradoras. Por isso, o Alexandre Kalil pode superá-lo", diz ele. "Também em Minas, a onda Lula chegou com força e Ciro vai se esvaziar mais ainda", acrescenta.

Ele também diz que não há risco de golpe. "Bolsonaro já sabe que perdeu. Só resta a ele tentar golpe e estimular violência, mas nisso ele também será derrotado", aponta. Sobre o parlamento, ele disse que é preciso fazer pelo menos 172 deputados para evitar o risco de novos golpes, como ocorreu contra a ex-presidente Dilma Rousseff. "Boa parte do centrão tentará fazer o adesismo imediato, mas é preciso isolar as forças do atraso. Teremos conflito com o capital e será preciso mobilizar a sociedade", afirma. "Vencendo no primeiro turno, estaremos mais fortes para derrotar o orçamento secreto. E sem orçamento secreto, Arthur Lira não se elege presidente da Câmara – o que melhora muito a governabilidade".

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.