Auxílio de Neymar ajudou a reduzir pena de Daniel Alves por estupro

247 - Durante o julgamento do caso de estupro na Espanha, a família de Neymar auxiliou Daniel Alves a quitar uma indenização à vítima no valor de 150 mil euros, correspondente a R$ 804 mil. O pagamento foi crucial para reduzir a pena do ex-jogador para 4 anos e 6 meses de prisão, destaca Fábia Oliveira, do Metrópoles.

A quantia foi desembolsada conforme determinação da Justiça espanhola, com o propósito de compensar a denunciante por danos morais e físicos. Ademais, a família de Neymar disponibilizou Gustavo Xisto, um dos advogados de longa data das empresas de Neymar pai, para atuar como representante jurídico.

Daniel Alves foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão pelo tribunal de Barcelona nesta quinta-feira (22). Ele é acusado de uma agressão sexual no banheiro de uma boate de Barcelona no dia 30 de dezembro de 2022 e foi detido no dia 20 de janeiro de 2023, quando compareceu para um depoimento. A condenação de Daniel Alves chega apenas duas semanas após o término do julgamento. A defesa do ex-jogador ainda pode recorrer à decisão no Tribunal Superior de Justiça da Catalunha (TSJC) e no Supremo Tribunal da Espanha. Enquanto recorrer, Daniel segue preso, segundo o tribunal.

