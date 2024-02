Barcelona exclui Daniel Alves de sua lista de lendas após condenação por estupro

Apoie o 247

247 - O FC Barcelona, um dos maiores clubes de futebol do mundo, anunciou uma medida drástica em resposta à condenação de um de seus ex-jogadores, Daniel Alves, por agressão sexual. O brasileiro, que havia sido detido preventivamente desde o dia 20 de janeiro de 2023, foi excluído da lista de lendas do clube, que homenageia os atletas que marcaram a história da equipe desde sua fundação, em 1899. Até então, a lista contava com 102 nomes de destaque. As informações são do portal GE.

A decisão do Barcelona vem após o Tribunal de Barcelona sentenciar Alves a quatro anos e seis meses de reclusão pelo crime de "agressão sexual", termo utilizado na Espanha para descrever atos equivalentes ao estupro no Brasil. O incidente ocorreu na madrugada de 31 de dezembro de 2022, quando Alves foi acusado de abusar sexualmente de uma jovem de 23 anos em um banheiro de discoteca na cidade catalã. As investigações concluíram que a vítima não consentiu com o ato sexual, baseando-se em provas além do depoimento da mulher para confirmar a violação.

Além da pena de prisão, o ex-jogador da seleção brasileira foi condenado a pagar uma indenização de 150 mil euros (aproximadamente R$ 804 mil) à vítima por danos morais e físicos, além de arcar com os custos do processo.

A condenação de Alves não só afetou sua relação com o Barcelona, mas também reverberou em sua terra natal. No município de Juazeiro, Bahia, onde o atleta nasceu, uma estátua em sua homenagem foi vandalizada. Em Salvador, o Museu do Esporte Clube Bahia seguiu o exemplo do clube catalão ao remover a imagem de Alves de suas instalações, marcando um posicionamento institucional contra a violência sexual e preservando a integridade moral do esporte.

