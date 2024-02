Bia Haddad avança para as semifinais do WTA de Abu Dhabi após vitória sobre Ons Jabeur

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia continua a brilhar no WTA de Abu Dhabi, garantindo sua vaga nas semifinais após uma vitória sobre a tunisiana Ons Jabeur. O confronto, ocorrido na manhã desta sexta-feira (9), teve a brasileira dominante, com um placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, segundo a CNN Brasil.

A jornada de Bia Haddad Maia neste torneio tem sido marcada por um desempenho notável. Na emocionante partida das oitavas de final, realizada na manhã de quarta-feira (7), ela superou a polonesa Magda Linette em um duelo épico de três sets, com parciais de 6/7 (6), 7/6 (1) e 6/1. Este confronto estendeu-se por incríveis 3 horas e 42 minutos, sendo considerado o mais longo da temporada da WTA até o momento. Anteriormente, a caminhada de Bia no torneio teve início com uma vitória sobre a chinesa Wang Xiyu na segunda-feira (5), com parciais de 6/2 e 7/6 (4).

continua após o anúncio

Agora, Beatriz Haddad Maia aguarda a definição de sua adversária nas semifinais, que sairá do confronto entre a russa Daria Kasatkina e a romena Sorana Cîrstea.

Além de suas aspirações no torneio de simples, Bia Haddad Maia também está competindo nas duplas femininas ao lado da compatriota Luisa Stefani. Elas estão programadas para enfrentar as norte-americanas Sofia Kenin e Bethanie Mattek-Sands neste sábado (10), em um horário a ser confirmado.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: