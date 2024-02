Bia Haddad é eliminada por russa na semifinal do Torneio de Abu Dhabi

Apoie o 247

247 - A esperança brasileira na final do Torneio de Abu Dhabi foi dissipada neste sábado (10), quando Beatriz Haddad Maia enfrentou a russa Daria Kasatkina em um jogo que durou quase três horas. Kasatkina foi vencedora após uma série de altos e baixos, deixando Bia Haddad fora da disputa pelo título.

O confronto teve seus momentos de tensão desde o início, com ambos os jogadores quebrando o serviço um do outro. Bia teve uma oportunidade de abrir vantagem, mas Kasatkina ressurgiu, empatando o placar e mostrando sua habilidade com lobs impressionantes, conquistando a primeira parcial por 6/3.

Apesar de um começo promissor no segundo set, com Bia aproveitando os erros emocionais de Kasatkina para liderar por 5/3, a russa não se abalou, e a brasileira acabou vencendo por 6/4 após 55 minutos de jogo, descreve o jornal O Estado de S. Paulo.

O terceiro set manteve a intensidade, com Bia quebrando o serviço de Kasatkina, apenas para a russa devolver o favor e forçar um empate. O equilíbrio persistiu até o tie-break, onde Bia não conseguiu se manter consistente, cometendo erros cruciais que permitiram a Kasatkina fechar a partida em 7/2.

Agora, com Bia Haddad eliminada, as russas Elena Rybakina e Liudmila Samsonova se preparam para disputar a outra semifinal ainda neste sábado, determinando quem enfrentará Daria Kasatkina na final do Torneio de Abu Dhabi.

