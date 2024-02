Brasil dá vexame, perde para a Argentina e fica fora das Olimpíadas

Apoie o 247

247 – A equipe masculina de futebol brasileira enfrentou um revés decisivo neste domingo, ao ser derrotada pela Argentina por 1 a 0 no quadrangular final do pré-olímpico. Com essa derrota, todas as chances de conquistar uma vaga nas Olimpíadas de Paris foram dissipadas, ampliando a lista de desapontamentos recentes da seleção.

A trajetória da equipe brasileira neste pré-olímpico foi marcada por uma série de altos e baixos. Apesar de vitórias iniciais sobre a Bolívia, Colômbia e Equador, o Brasil enfrentou dificuldades diante de seleções como a Venezuela e o Paraguai, culminando na derrota crucial para a Argentina. Essa eliminação representa a quarta vez na história que o Brasil falha em garantir uma vaga na modalidade olímpica.

Além dos desafios enfrentados em campo, a seleção brasileira também lidou com turbulências nos bastidores, incluindo questões políticas na Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A incerteza sobre a participação do Brasil em Paris pairava devido a disputas judiciais em torno da presidência da CBF. As mudanças na equipe técnica, com a demissão de Fernando Diniz após a derrota, evidenciam a complexidade do momento enfrentado pelo futebol brasileiro, que agora terá que assistir aos Jogos Olímpicos sem a participação de sua seleção masculina.

