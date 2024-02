China cancela amistoso da Argentina por postura de Messi: 'Condições imaturas para jogo'

Apoie o 247

Sputnik - Um amistoso da Argentina na China no mês que vem foi cancelado devido a mais desdobramentos após o Lionel Messi não ter disputado uma partida amistosa do Inter Miami em Hong Kong na semana passada.

O amistoso da Argentina contra a Costa do Marfim, programado para ser realizado em Pequim em março, foi cancelado, informou a associação de futebol da cidade chinesa neste sábado (10), após uma reação contra o fato de Lionel Messi não ter disputado uma partida em Hong Kong no domingo passado (28).

"Pequim não planeja, no momento, organizar a partida em que Lionel Messi participará", disse a Associação de Futebol de Pequim em comunicado à imprensa local, segundo a ESPN.

O anúncio ocorreu um dia depois que as autoridades esportivas de Hangzhou também cancelarem um amistoso entre Argentina e Nigéria.

"Por razões conhecidas por todos, aprendemos com as autoridades supervisoras que as condições são imaturas para o jogo prosseguir. Agora foi decidido que o jogo será cancelado", anunciou o Instituto Desportivo de Hangzhou nas suas redes sociais oficiais.

Messi não disputou o amistoso em Hong Kong devido a uma lesão, mas na quarta-feira (7), no amistoso do Inter Miami contra o Vissel Kobe na capital japonesa Tóquio, jogou no segundo tempo por 30 minutos, o que deixou os chineses indignados.

Nas redes sociais, muitos chineses expressaram a sua decepção pela não comparência do astro agentino, com o jornal Global Times afirmando em um editorial que o impacto da controvérsia em torno da estrela do futebol "excedeu, em muito, o domínio do esporte".

Os organizadores do amistoso de Hong Kong, Tatler Asia, anunciaram um reembolso de 50% nos ingressos, que custaram cerca de US$ 639 (R$ 3.165), após críticas do governo de Hong Kong.

Por que Messi não jogou em Hong Kong nem participou do aperto de mão com o presidente-executivo de Hong Kong? E por que ele sorriu, correu livremente e parecia em forma no Japão?Muitos fãs chineses compraram ingressos caros e foram para HK especificamente para ver Messi. Eles merecem uma explicação formal e um pedido de desculpas.

O Inter Miami pediu desculpas em comunicado: "Apesar das nossas melhores intenções, entendemos que houve decepção com a ausência de Lionel Messi e Luis Suárez na partida de domingo e lamentamos que os dois jogadores não tenham podido participar […]."

