Condenado por estupro, Daniel Alves reaparece na lista de lendas do Barcelona

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O nome de Daniel Alves retornou à lista de lendas do Barcelona no site oficial do clube espanhol, segundo o jornal O Globo. O jogador brasileiro havia sido removido do seleto grupo depois de ser condenado a quatro anos e meio de prisão por estupro, em uma sentença anunciada na semana passada. Contudo, sua presença voltou a ser destacada poucas horas depois.

Na página dedicada às glórias do time catalão, Alves figura ao lado de figuras icônicas como o espanhol Gerard Piqué e o argentino Lionel Messi. A situação recebeu destaque do jornal espanhol Mundo Deportivo, que classificou o ocorrido como "enigmático desaparecimento e posterior aparição de Dani Alves como jogador histórico do Barça", porém não conseguiu elucidar o motivo por trás do retorno do brasileiro à lista.

continua após o anúncio

Durante sua passagem pelo Barcelona, Daniel Alves acumulou 434 partidas, marcando 22 gols e contribuindo com 81 assistências. Desde sua saída do clube pela segunda vez, em 2022, ele era lembrado na página do site oficial dedicada a exaltar os nomes históricos que vestiram a camisa azul e grená.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: