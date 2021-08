'Consigo representar toda a força da mulher', diz Rebeca Andrade após o ouro histórico

"Eu me sinto muito orgulhosa de mim porque acho que consigo representar toda a força da mulher e é muito gratificante", afirmou a ginasta Rebeca Andrade. Foi a primeira vez que uma esportista do Brasil subiu duas vezes ao pódio em uma única edição de Jogos Olímpicos edit

247 - Depois de fazer história e conquistar a medalha de ouro neste domingo (1) durante o salto dos Jogos Olímpicos, a ginasta Rebeca Andrade destacou a satisfação em representar a ginástica feminina. Ela já havia conquistado a prata no individual geral. Foi a primeira brasileira medalhista na ginástica artística e também foi a primeira vez que uma esportista do Brasil subiu duas vezes ao pódio em uma única edição de Jogos Olímpicos.

"Eu me sinto muito orgulhosa de mim porque acho que consigo representar toda a força da mulher e é muito gratificante. As pessoas sabem como é difícil estar aqui. Como é difícil trazer duas medalhas. É muito esforço, muito trabalho. Fico muito feliz por representá-las", disse ela, conforme relato do portal G1.

A brasileira conseguiu a nota de 15,083. A norte-americana Mykayla Skinner ganhou a medalha de prata (14.916) e o bronze com a sul-coreana Yeo Seojeong, com 14,733.

