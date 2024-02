Corinthians anuncia a contratação do técnico português António Oliveira

Apoie o 247

247 - O Corinthians acertou a contratação do técnico português António Oliveira, que assinará um contrato válido por uma temporada (até dezembro de 2024).

Para avançar em definitivo com o acordo, o alvinegro pagará R$ 1.1 milhão referente à multa rescisória ao Cuiabá, com quem o jovem treinador tinha vínculo até dezembro de 2024:

O time paulista demitiu o técnico Mano Menezes na última segunda (5) após uma derrota significativa por 3 x 1 diante do Novorizontino. O treinador acumulou quatro derrotas em cinco jogos sob seu comando no começo da temporada 2024.

