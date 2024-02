Corinthians anuncia contratação para o setor ofensivo

O clube disse ter ficado com 70% dos direitos econômicos do atleta edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Representantes do Corinthians anunciaram nesta sexta-feira (16) a contratação do atacante Pedro Henrique, ex-Internacional. O jogador de 33 anos assinou contrato com o alvinegro até o fim de 2025.

O time paulista não informou o valor da transferência, mas, de acordo com informações do Globo Esporte, o clube pagará US$ 500 mil (cerca de R$ 2,9 milhões na cotação atual) para contratar o jogador definitivamente.

continua após o anúncio

O clube disse ter ficado com 70% dos direitos econômicos do atleta, mantendo os outros 30% com o Inter. O Corinthians vai perdoar dívida que a equipe do Rio Grande do Sul tinha pela transferência do lateral Moisés para o futebol russo (o Timão tinha parte dos direitos econômicos dele).

A multa rescisória de Pedro Henrique para o mercado nacional é de R$ 300 milhões e para o exterior é de 100 milhões de euros.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: