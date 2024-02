Corinthians anuncia o português António Oliveira como novo treinador

O nome do técnico apareceu no Boletim Informativo Diário, da CBF edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O Corinthians anunciou nesta sexta-feira (9) o português António Oliveira como técnico. Aos 41 anos, ele, que assinou até o fim de 2024, foi escolhido para substituir Mano Menezes, demitido após cinco derrotas seguidas.

O nome do treinador apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta. Oliveira vai poder comandar o time contra a Portuguesa, no próximo domingo (11), às 16h, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista.

continua após o anúncio

Representantes do Corinthians pagaram uma multa pouco acima de R$ 1 milhão pela rescisão de contrato com o Cuiabá (MT). António Oliveira chega ao Timão com os auxiliares Bruno Lazaroni, Bernardo Franco e Diego Favarin, além do analista de desempenho Felipe Zilio.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: