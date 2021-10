Cruzeiro pede desculpas por ofensas racistas da torcida contra atacante do Remo (vídeo)

Apoie o 247

247 - O Cruzeiro usou as redes sociais para pedir desculpas pelas ofensas racistas desferidas contra o atacante atacante Jefferson, do Remo, na partida pela Série B, disputada nesta quinta-feira (28). Na vitória por 3 a 1 sobre o clube mineiro, Jefferson, que marcou o segundo gol do time paraense, foi chamado de “macaco” durante a comemoração do tento.

"Até quando isso? O que ainda vai precisar acontecer para tomarem alguma atitude?", postou o Remo nas redes sociais junto com o vídeo da agressão. Também nas redes sociais, o Cruzeiro disse lamentar o ocorrido, pediu desculpas pelo comportamento racista de parte da torcida e se comprometeu a fazer o possível para identificar o autor das agressões. "O que aconteceu com o atleta Jefferson, do Remo, foi, é, e sempre será, inaceitável", postou o time.

Ainda segundo o Cruzeiro, “ganhar ou perder faz parte de uma partida de futebol. O racismo jamais fará. Ano passado pedimos ao torcedor que #RisqueORacismo e hoje, infelizmente, pedimos novamente”.

Confira as postagens do Remo e do Cruzeiro sobre o assunto.

Ganhar ou perder faz parte de uma partida de futebol. O racismo jamais fará.



Ano passado pedimos ao torcedor que #RisqueORacismo e hoje, infelizmente, pedimos novamente.



O que aconteceu com o atleta Jefferson do @ClubeDoRemo foi, é, e sempre será, inaceitável. pic.twitter.com/ATjie15FBM

