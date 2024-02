'Daniel Alves chegou caindo de bêbado em casa', diz mulher do jogador sobre acusação de estupro

Joana Sanz também disse que Alves não comentou nada no dia seguinte do ocorrido edit

247 - A modelo Joan Sanz, mulher de Daniel Alves, prestou depoimento nesta terça-feira (6) no Tribunal da Catalunha durante o julgamento do jogador acusado de estupro por uma outra mulher.

Ela relatou que Alves estava alcoolizado na noite do ocorrido. "Chegou em casa muito bêbado, com cheiro de álcool. Ele tropeçou em uns móveis e caiu em cima da cama. No dia seguinte, não comentou nada; só falou que saiu com uns amigos", disse ela, durante o depoimento de 10 minutos, conforme citado pelo portal UOL.

Anteriormente, uma amiga da jovem de 24 anos que acusou o jogador Daniel Alves de tê-la estuprado há cerca de 13 meses no banheiro de uma boate deu detalhes do ocorrido durante a audiência no palácio da Justiça de Barcelona, nesta segunda-feira (5).

Na área VIP de uma boate em Barcelona, Espanha, 'estava esse homem [Daniel Alves] de pé. Ele teve uma atitude nojenta, colocou a mão nas minhas costas e quase tocou na minha bunda. Minha amiga disse 'ele tocou minha vagina'', relatou. 'Ela não quis, não, não, não'.

O depoimento de Alves está previsto para esta quarta-feira (7), o último dia do julgamento, a pedido da defesa.

