Daniel Alves depõe nesta quarta, no terceiro e último dia do julgamento sobre caso de estupro

247 - Nesta quarta-feira (7) se encerra o julgamento de Daniel Alves perante o Tribunal Provincial de Barcelona, onde enfrenta acusações de agressão sexual contra uma mulher. Com a possibilidade de até 12 anos de prisão em jogo, o ex-jogador de futebol está prestes a fazer sua declaração final diante dos magistrados, presididos pela juíza Isabel Delgado Péres.

O depoimento de Daniel Alves é aguardado com expectativa, pois será a última oportunidade para ele se pronunciar perante o tribunal, informa o ge. Durante o primeiro dia de julgamento, na segunda-feira passada, o ex-atleta compareceu, mas optou por não depor, com sua defesa obtendo um adiamento durante a fase inicial do processo.

O foco deste último dia de audiências recai sobre a medicina forense e a apresentação de provas documentais, incluindo análises de especialistas, evidências biológicas e vídeos de câmeras de segurança. Além disso, a defesa de Daniel Alves planeja apresentar uma nova versão dos eventos daquela fatídica noite, sugerindo que o jogador estava embriagado e sem plena consciência de suas ações.

O consumo de álcool pelo jogador tem sido um ponto central das discussões ao longo do julgamento. Testemunhas, incluindo amigos e até mesmo sua esposa, relataram o estado de embriaguez de Daniel Alves na noite do incidente. Segundo relatos, o grupo passou parte da tarde em um restaurante, seguido por uma visita a um bar e, finalmente, a uma boate, onde Daniel teria sido o que mais consumiu álcool.

A estratégia da defesa de alegar embriaguez visa a buscar um possível atenuante de pena, caso o jogador seja condenado. No entanto, a versão da denunciante tem sido reforçada ao longo do processo, com policiais que atenderam a vítima e participaram da detenção de Daniel Alves afirmando que as câmeras de segurança corroboram inteiramente o relato da mulher.

A denunciante, que manteve sua posição desde o início, depôs durante o primeiro dia do julgamento, seguida por testemunhos de amigos e parentes que estavam presentes na boate na noite do suposto crime. Daniel Alves, que foi detido preventivamente em janeiro de 2023 e teve diversos pedidos de liberdade provisória negados, permanece sob custódia no Centro Penitenciário Brians 2, nos arredores de Barcelona.

Com o veredito e a sentença final ainda pendentes, as expectativas estão altas para o desfecho deste caso que tem gerado grande repercussão, tanto na Espanha quanto no Brasil. O Ministério Público pede nove anos de prisão, enquanto a defesa da mulher busca a pena máxima de 12 anos.

