Daniel Alves é convocado para ir a tribunal e sentença poderá já ser emitida

247 - Daniel Alves foi convocado pela juíza responsável por seu caso a comparecer nesta quinta-feira (22) a um tribunal de Barcelona , informa nesta quarta (21) o jornal catalão “La Vanguardia”.

Foram convocadas também as partes no processo contra o jogador, julgado por agressão sexual: a promotora, Elisabet Jiménez; a promotora e advogada da denunciante, Ester García; e a defesa e advogada de Daniel, Inés Guardiola.

Por enquanto, a data provável da leitura da sentença é 7 de março. Mas é possível que o tribunal, presidido pela juíza Isabel Delgado, já tenha redigido a sentença. O julgamento de Daniel Alves durou três dias e terminou no dia 7 de fevereiro, quando o jogador prestou depoimento.

