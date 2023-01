Djokovic vence o Aberto da Austrália e se torna o maior campeão de todos os tempos, ao lado de Nadal

Apoie o 247

247 – O tenista sérvio Novak Djokovic venceu neste domingo o Aberto da Austrália, ao derrotar o grego Stefanos Tsitsipas por três sets a zero (6-3, 7-6, 7-6). Com o título, ele se tornou o maior vencedor de torneios de Grand Slam de todos os tempos, ao lado do espanhol Rafael Nadal. Ambos têm 22 títulos dos quatro maiores torneios (Austrália, Roland Garros, Wimbledon e US Open), à frente do suíço Roger Federer, que, já aposentado, tem vinte.

A conquista tem um sabor especial para o sérvio, uma vez que, em 2022, ele foi impedido de participar e chegou a ser preso, por ter entrado na Austrália sem vacina contra a covid-19. Neste ano, o maior vencedor de Melbourne em todos os tempos obteve um visto especial do governo australiano.

Com a conquista, o sérvio também voltou a ser o número um do ranking masculino. Neste ano, o Aberto da Austrália também teve um sabor especial para o Brasil, uma vez que Luísa Stefani e Rafael Mattos foram campeões em duplas mistas.

