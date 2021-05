"É um tapa na cara dos brasileiros", diz Luiz Roberto sobre Copa América no Brasil (vídeo)

247 - Durante o programa Seleção SporTV nesta segunda-feira (31), o narrador Luiz Roberto fez uma dura crítica à transferência de sede da Copa América para o Brasil, país que vive sob a iminência de uma terceira onda de Covid-19 e que já perdeu mais de 460 mil vidas para doença.

Luiz Roberto criticou a postura do governo Jair Bolsonaro de protelar a decisão por compra de vacinas contra Covid-19, mas, por outro lado, atender prontamente a um pedido da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) para a realização do torneio: "depois da desistência de vários países irmãos que não têm condições por conta da pandemia de realizar a Copa América, e no país que tem a pandemia descontrolada, que levou nove meses para responder a carta da Pfizer e respondeu em 10 minutos que vamos fazer a Copa América".

"É inaceitável", declarou o narrador. "É uma vergonha, é um acinte, é um tapa na cara dos brasileiros".

