Gaviões da Fiel e Mancha Alvi Verde desautorizam atos contra Bolsonaro em nome das torcidas

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - As torcidas organizadas Gaviões da Fiel (Corinthians) e Mancha Alvi Verde (Palmeiras) negaram nesta quarta-feira (14) que tenham convocado filiados e torcedores para uma manifestação política no mesmo dia, horário e local em que o Jair Bolsonaro (PL) pretende reunir apoiadores na Avenida Paulista, em São Paulo, no fim deste mês.

Em nota, a Mancha Alvi Verde, principal torcida organizada do Palmeiras, afirmou que a torcida "tem como única finalidade apoiar" o clube. "A torcida Mancha Alvi Verde esclarece que não fez qualquer convocação para que seus associados compareçam a manifestações de cunho político e desaprova a utilização indevida de seu nome em publicações apócrifas nas redes sociais", continou, destacando que também "preza pelas liberdades de escolha e de posicionamento de seus associados e simpatizantes".

continua após o anúncio

Em vídeo enviado ao jornal O Estado de S.Paulo, a Gaviões da Fiel negou que esteja planejando ou incentivando o ato político na Avenida Paulista no próximo dia 25. Um dos integrantes da torcida, Danilo Pássaro, do movimento Somos Democracia, afirmou que "não existe essa articulação" dos torcedores para manifestações na capital.

"O que nos uniu em 2020 não foi apenas enfrentar bolsonaristas, foi defender a democracia. A gente avalia que, por ora, não se faz mais necessário. Ao contrário de 2020, a gente tem um governo que defende a democracia".

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: