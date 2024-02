James Rodríguez pede para sair do São Paulo e abre espaço para contratação de Di María

Apoie o 247

247 - O jogador colombiano James Rodríguez, 32 anos, pediu para sair do São Paulo. Sem atuar, o meio-campista está fazendo apenas trabalhos de "controle de carga" para atingir o melhor nível físico.

De acordo com o técnico Thiago Carpini, o colombiano apresentou problemas frequentes na panturrilha, que o faziam perder uma sequência de trabalho, e não atingiu o ritmo desejado pelo clube. Rodríguez não foi inscrito no Campeonato Paulista.

O meio-campista, que disputou Copas do Mundo pela seleção colombiana, fez 14 partidas pelo São Paulo e marcou um gol. O último jogo dele foi há cerca de dois meses, no empate em 0 a 0 com o Cuiabá, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023.

O clube estaria interessado na contratação do argentino Ángel Di María, que atua no Benfica, de Portugal. Campeão da Copa do Mundo de 2022, o jogador seria uma alternativa para a possível saída de James Rodríguez.

O argentino tem vínculo com os portugueses até a metade de 2024. Ele pode assinar um pré-contrato e chegar de forma gratuita a qualquer clube. Na atual temporada, o meia-atacante jogou 28 vezes, marcou 11 gols e deu cinco assistências.

