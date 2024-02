Jogador holandês é condenado a 6 anos de prisão por tráfico de cocaína vinda do Brasil

Apoie o 247

247 - O Tribunal de Amsterdã condenou o atacante holandês Quincy Promes, do Spartak Moscou, a seis anos de prisão por tráfico de cocaína. O jogador de 32 anos foi acusado de envolvimento na chegada de mais de 1,35 tonelada da substância em dois carregamentos que chegaram ao porto de Antuérpia, na Bélgica, vindos do Brasil. O atleta havia sido acusado de ter importado a cocaína em janeiro de 2020 através do porto da Antuérpia, na Bélgica.

Em outro caso, o Ministério Público holandês pediu em março de 2022 a prisão do jogador por ter esfaqueado um primo em 2020. Inicialmente, ele foi acusado de tentativa de homicídio, mas a promotoria afirmou que não havia provas para estabelecer que o objetivo era matar a vítima.

Quincy Promes jogou pelo Ajax em 2019. E em 2021, o jogador trocou o time holandês pelo Spartak Moscou. No mesmo ano, ele foi à Eurocopa com a seleção holandesa e não foi mais convocado desde então.

