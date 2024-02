Jogador indonésio morre em campo após ser atingido por um raio

Apoie o 247

247 - Um jogo amistoso entre 2 FLO FC Bandung e FBI Subang, realizado no Siliwangi Stadium, em Bandung, na Indonésia, tornou-se palco de uma tragédia inesperada no último sábado (10). Um jogador de futebol, de 34 anos, perdeu a vida após ser atingido por um raio durante a partida.

Imagens chocantes capturaram o momento exato em que o jogador foi atingido, caindo imediatamente no gramado. Apesar dos esforços de socorro e de ter sido levado às pressas para o hospital, ele não conseguiu sobreviver aos ferimentos. Surpreendentemente, o raio também atingiu outro jogador, que felizmente escapou ileso, deixando todos atônitos com a tragédia.

De acordo com reportagem do jornal O Globo, está é a segunda vez em apenas 12 meses que um jogador de futebol na Indonésia é atingido por um raio. No ano anterior, durante a Copa Soeratin Sub-13, um jovem jogador de Bojonegoro também foi atingido, resultando em uma parada cardíaca. Embora tenha sido resgatado rapidamente e levado ao hospital, o jogador só recuperou a consciência após 20 minutos de tratamento médico intensivo.

Em 2023, o jogador brasileiro Caio Henrique de Lima Gonçalves, de 21 anos, foi atingido por um raio durante uma partida da Copa do Sul do Paraná, enquanto jogava pela União Jaiirense. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos.

