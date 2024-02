Justiça condena Flamengo a indenizar família de vítima do incêndio no Ninho de Urubu

Apoie o 247

247 - A Justiça do Rio de Janeiro condenou o Flamengo nesta quinta-feira (15) ao pagamento de indenizações a parentes do goleiro Cristian Esmério, uma das vítimas do incêndio no Ninho do Urubu - 10 garotos da categoria de base morreram no alojamento em 2019. O clube terá que pagar cerca de R$ 3 milhões aos pais do jogador e ao irmão dele.

Cristiano Esmério de Oliveira e Andréia Cândido de Oliveira receberão, ao todo, R$ 2,824 milhões por danos morais, além de uma pensão de R$ 7 mil por mês. Cristiano Júnior, irmão do goleiro, tem direito a R$ 120 mil.

A família de Christian Esmério é a única que não fez acordo com o Flamengo e procurou ação judicial para ter uma compensação financeira. As outras nove entraram em acordo com o clube.

