No Globo Esporte, Felipe Andreoli afirma que 'Neymar é reflexo de quem está no comando no Brasil' (vídeo)

247 - O apresentador do Globo Esporte Felipe Andreoli criticou na edição desta terça-feira (29) o atleta do PSG Neymar Jr. por estar realizando em Mangaratiba, Rio de Janeiro, uma grande festa para amigos para comemorar o réveillon, ignorando a pandemia e as recomendações sanitárias para a contenção do coronavírus.

Nem Jair Bolsonaro foi poupado da fala do apresentador, que afirmou: "Neymar é o reflexo do Brasil e de tantos brasileiros, inclusive de quem está no comando do país".

"A gente que ama o esporte quer falar bem dos nossos ídolos, dos nossos craques. Como é bom a gente ter gênio da bola que consegue unir o seu dom com os aprendizados da vida. A gente tem o LeBron James, o Hamilton. É admirável quando a gente vê pessoas que estão no topo da pirâmide social, cercadas de privilégios conquistados, mas que seguem conectadas com a realidade do mundo, do seu país, da sua gente. Em campo, Neymar continua jogando muita bola. Fora de campo, infelizmente, segue pisando na bola", disse.

Assista:

Andreoli curto e grosso sobre Neymar: pic.twitter.com/bT2HSt1a4g December 29, 2020

