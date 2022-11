O que é a síndrome que causou morte de Isabel do vôlei

Apoie o 247

247 - A atleta do vôlei Isabel Salgado morreu na madrugada desta quarta-feira (16). Ela tinha 62 anos e estava internada no Hospital Sírio Libanês, de São Paulo. Amigos próximos confirmaram que ela foi diagnosticada com Síndrome Aguda Respiratória do Adulto (SARA). As informações são do portal Metrópoles.

Por meio de uma mensagem enviada a amigos, a produtora de cinema Paula Barreto, que produzia um documentário sobre a vida de Isabel, informou que, na terça-feira (15), ela foi diagnosticada com uma bactéria no pulmão.

A SARA é um tipo de insuficiência respiratória que pode ser resultante de diversas doenças – infecciosas ou não –, como pneumonia, infecção em outro local, trauma ou pancreatite, por exemplo.

A condição causa o acúmulo de líquido nos pulmões e a redução de oxigênio no sangue, de acordo com a médica infectologista Ana Helena Germoglio. “Grande parte dos paciente desenvolve SARA devido a quadros infecciosos”, afirma Ana Helena.

