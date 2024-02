Pai de maratonista mundial pede investigação após morte trágica do filho

Apoie o 247

247 - A tragédia que tirou a vida do atleta queniano Kelvin Kiptum, recordista mundial de maratona, neste domingo (11), em um acidente de carro, deixou seu pai, Samson Cheruiyot, em busca de respostas. Nesta segunda-feira (12), Cheruiyot fez um apelo às autoridades quenianas para que investigassem minuciosamente as circunstâncias que envolveram a morte de seu filho.

Segundo Cheruiyot, nos dias que antecederam o acidente, algumas pessoas haviam procurado por Kiptum, mas se recusaram a se identificar. Ele relatou que solicitou que essas pessoas apresentassem alguma forma de identificação, mas elas optaram por partir sem revelar suas identidades. A notícia do falecimento de seu filho chegou a Cheruiyot através do noticiário televisivo, diz o Metrópoles.

Kiptum estava ao volante do veículo no momento do acidente, acompanhado pelo treinador Gervais Hakizimana, que também perdeu a vida devido aos ferimentos. As autoridades informaram que havia um terceiro ocupante no carro, que sobreviveu ao acidente e foi levado ao hospital para receber tratamento.

O acidente ocorreu na rodovia entre as cidades de Eldoret e Kaptgat, uma região do Quênia conhecida por ser um local de treinamento para maratonistas devido à sua altitude favorável. Kiptum havia alcançado o recorde mundial na Maratona de Chicago, em outubro do ano anterior, surpreendendo o mundo ao completar a corrida em impressionantes 2 horas, 35 segundos e 35 centésimos, superando o recorde anterior de Eliud Kipchoge.

