Presidente da CBF balança no cargo com eliminação de seleção de futebol masculino dos Jogos Olímpicos

247 - A eliminação da seleção brasileira de futebol masculino dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 fragiliza a situação de Ednaldo Rodrigues à frente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Ednaldo foi reconduzido à presidência da instituição em janeiro, por meio de decisão liminar do ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal). O caso ainda será julgado no plenário da Corte.

Na ocasião, Gilmar destacou que a inscrição para o torneio classificatório da competição olímpica se encerraria no dia seguinte, 5 de janeiro, e que a inclusão do Brasil na disputa poderia ser inviabilizada se a matrícula fosse assinada por um dirigente não acreditado pelas instituições internacionais competentes, a Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) e a Fifa (Federação Internacional de Futebol). Com a eliminação, o atual presidente da CBF perde um de seus principais argumentos para permanecer no posto.

