Princípio de incêndio atinge arquibancada da Neo Química Arena do Corinthians

247 - Um dos camarotes da Neo Química Arena do Corinthians teve um princípio de incêndio na tarde deste domingo (11), antes do jogo do Corinthians e Portuguesa, do Campeonato Paulista.

Os bombeiros foram acionados e controlaram rapidamente o fogo. Ainda não há informações sobre o que pode ter causado o incidente.

De acordo com informações da jornalista Bianca Molina, o incidente se deu no Lounge Brahma, por conta de uma labareda da churrasqueira cair no chão. A situação foi controlada rapidamente e não houve feridos.

