Recordista mundial da maratona morre aos 24 anos

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247- Morreu neste domingo (11), com apenas 24 anos, o queniano Kelvin Kiptum, em um acidente de carro em Kaptagat, no Quênia. Seu técnico, o ruandês Gervais Hakizimana, também estava no carro e foi mais uma vítima fatal.

Kiptum bateu o recorde mundial da maratona em outubro de 2023, em Chicago, com o tempo de 2h00min35s. Ele baixou em mais de 30 segundos a marca anterior, registrada pelo compatriota Eliud Kipchoge.

continua após o anúncio

Sua estreia ocorreu em 2022, na Maratona de Valência, na Espanha, onde completou a corrida em 2h01min53, o terceiro melhor tempo já registrado na história da modalidade.

A Comunidade Internacional de Atletismo declarou luto e prestou homenagens ao atleta.

continua após o anúncio

O mundo do esporte está de luto. 😔 O recordista mundial da maratona, o queniano Kelvin Kiptum, de 24 anos, e seu treinador, Gervais Hakizimana, faleceram neste domingo em um acidente de carro.



Nossos sentimentos aos familiares e amigos. 😢💔https://t.co/bN9Pt4wVPS — Jogos Olímpicos (@JogosOlimpicos) February 11, 2024

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: