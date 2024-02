Torcida do Valencia faz música para atacar Vini Jr, que já foi alvo de racismo. Confira a letra

Na canção, o jogador brasileiro e atacante do Real Madrid é dito como alguém que "chora e mente e zomba das pessoas e do rival" edit

247 - Após 10 meses dos ataques racistas da torcida do Valencia ao atacante brasileiro Vini Jr., um grupo de torcedores organizados do time espanhol preparou uma nova forma de insultar o jogador do Real Madrid. Em nova música cantada pelos adeptos ao clube, Vini Jr é dito como alguém que "chora e mente e zomba das pessoas e do rival".

As duas equipes vão se enfrentar no dia 2 de março. No ano passado, o atacante foi vítima de ataques racistas durante partida entre Valencia e Real Madrid, pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol.

A partida acabou em 1 x 0 para o Valencia e chegou a ser interrompida quando parte da torcida entoava gritos de racismo direcionados ao atacante brasileiro.

Veja agora a música feita para insultar Vini Jr.:

Havia um jogador famoso do Real Madrid O único que fazia era chorar e mentir Chorava por ali, chorava por lá E sempre zombava das pessoas e do rival Chegou a Valência e a história acabou O problema é que é tonto, e nunca foi por sua cor

