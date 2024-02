Após incidentes, Ivete chora e considera despedida do Carnaval

O desfile no quinto dia de carnaval, na segunda-feira (12), foi marcado por problemas no trio elétrico da cantora edit

247 - Ivete Sangalo se emocionou em seu trio elétrico e disse que cogita se despedir do Carnaval após diversos incidentes durante a semana de folia em Salvador.

O desfile no quinto dia de carnaval, na segunda-feira (12), foi marcado por problemas no trio elétrico da cantora. Um tubo de gás carbônico explodiu e deixou duas pessoas feridas, além de uma inclinação no trio e reclamação de spray de pimenta no dia anterior. Por causa das situações, a artista chorou no circuito Dodô (Barra-Ondina).

“Isso está enchendo meu coração de angústia”, disse. Ela ainda lamentou o gesto de folião durante a passagem do Coruja e agradeceu o apoio dos fãs que acompanharam o bloco.

Veja:

Um tubo de gás carbônico explodiu no trio elétrico da cantora Ivete Sangalo durante o desfile em Salvador, ontem à noite. Duas pessoas tiveram ferimentos leves: https://t.co/EmLxzkJjLT #BomDiaBrasil pic.twitter.com/39am86ttFQ — Bom Dia Brasil (@BomDiaBrasil) February 13, 2024

