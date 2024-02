Bandidos se passam por diretores do BNDES e ganham R$ 9 milhões com golpes

Apoie o 247

247 - A Polícia Civil de Goiás prendeu na última sexta-feira Gilberto Rodrigues de Oliveira, 54 anos, e Girlandio Pereira Chaves, 49. De acordo com Metrópoles, os dois são investigados por se passarem por diretores de grandes bancos, principalmente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), para enganarem fazendeiros e empresários com a proposta de liberação de empréstimos multimilionários a troco de uma porcentagem como comissão. Para convencerem as vítimas, os estelionatários marcavam encontros com elas em espaços sofisticados e sempre se vestiam de forma requintada. O bando chegou a roubar 9 milhões de suas vítimas.

Além dos dois presos, Luciano Oliveira Gomes, 49, participava das fraudes e está foragido.

Em maio de 2023, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, formalizou ao então ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, denúncia acerca dessas fraudes.

