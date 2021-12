Bolsonaro decide jogar bola com sertanejos em suas férias sem fim, enquanto a Bahia sofre com enchentes

Apoie o 247

Flávia Said, Metrópoles - O presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciou que pretende participar de uma partida de futebol beneficente organizada pelos cantores sertanejos Gusttavo Lima e Marrone, da dupla com Bruno, no dia 5 de janeiro, primeira quarta-feira útil de 2022. O jogo vai ocorrer na cidade de Buriti Alegre (GO), a cerca de 180 km da capital Goiânia.

“A todos de Jataí, Goiás: um grande abraço. Com todos dia 5 Buriti Alegre. O jogo do Bruno e Marrone contra a turma do Gusttavo Lima. Eu vou ser o centro-avante. Todos lá, tá ok?”, disse Bolsonaro a apoiadores em vídeo compartilhado por um assessor. Não há informações sobre data e local da fala do mandatário, compartilhada nesta quarta-feira (29/12) pelo Instagram.

