Bolsonarista, Gusttavo Lima ouve coro de "Fora Bolsonaro" em show no Rio (vídeo)

Revista Fórum - Apoiador de Jair Bolsonaro (PL), Gusttavo Lima foi surpreendido por um coro pedindo a saída do presidente durante show realizado na noite do último domingo (26) no Rio de Janeiro.

Após oferecer um “brinde aos cachaceiros da Barra da Tijuca”, o cantor ficou constrangido com um coro de “Fora, Bolsonaro”.

Gusttavo Lima, então, disfarçou e pediu para continuarem a tocar a música, após dar um suspiro ao microfone.

