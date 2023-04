Brasileira de 21 anos é salva de grave batida nos Estados Unidos mas morre em outro acidente segundos depois

Apoie o 247

247 - Uma tragédia ocorreu na manhã desta terça-feira (18) no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, quando Eduarda Romano da Silva, uma jovem de 21 anos nascida em Itaguari, a 104 km de Goiânia, perdeu a vida em dois acidentes consecutivos. Segundo relato do tio da vítima, Salmo Vieira, Eduarda estava a caminho da academia quando o pneu de seu carro furou, levando-a a parar para trocá-lo. Foi nesse momento que outro veículo colidiu com o carro dela, porém, ninguém ficou ferido nessa primeira batida. As informações são do portal G1.

Após o primeiro acidente, Eduarda e o motorista estavam fora dos veículos quando foram atropelados por outro carro que também colidiu com os veículos envolvidos no primeiro acidente. "Ambos faleceram no local", afirmou Salmo. Além dos três primeiros veículos, outros dois também se envolveram no acidente, tornando a situação ainda mais trágica.

