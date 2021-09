Especialistas dizem que risco de tsunami no Brasil é remoto mesmo com alerta de erupção de vulcão

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Especialistas afirmaram ao G1 que o risco de tsunami na costa brasileira, após alerta de erupção do vulcão Cumbre Vieja, é remoto. O vulcão é localizado na ilha de La Palma, nas Ilhas Canárias, próximo à costa do continente africano.

Ele estava adormecido há décadas e deu sinais de atividades sísmicas. O alerta foi emitido pelo governo espanhol, que disse não haver certeza de abalos.

O Instituto Geográfico Nacional da Espanha detectou 4.222 tremores no parque nacional Cumbre Vieja, em volta do vulcão. Nos últimos dias, teve aumento do volume de movimentos sísmicos, com a intensidade aumentando com abalos que tiveram magnitude superior a 3.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE