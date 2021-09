Vulcão que pode gerar tsunami no Brasil entra em alerta de erupção

Com a possibilidade, ainda que remota, o termo "tsunami" se tornou o assunto mais comentado do Twitter no Brasil nesta quinta-feira edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O nível de alerta de erupção do vulcão Cumbre Vieja, localizado na ilha de La Palma, na costa do continente africano, foi elevado para o patamar amarelo por autoridades da Espanha.

Pesquisadores afirmam que o vulcão tem a capacidade de provocar um tsunami que atingiria todas as Américas. O maior impacto aconteceria nos litorais das regiões Norte e Nordeste do Brasil.

Actualización actividad volcánica La Palma. El IGN @IGNSpain @IGN_Sismologia ha generado esta imagen de la deformación del suelo. Se ha elevado 6cm en algunas zonas del Suroeste de la isla. Este proceso ya se vivió en El Hierro. Es normal en un proceso de reactivación volcánica. pic.twitter.com/hKr0rShtpG PUBLICIDADE September 15, 2021

O vulcão, explica o pesquisador do Instituto de Ciências do Mar da UFC (Universidade Federal do Ceará), Carlos Teixeira, "não estava dando sinais de erupção, mas agora ele chegou a um segundo nível. São quatro níveis de alerta. Ele pode vir a ter uma erupção, mas não significa que essa erupção vai gerar um tsunami, mas é uma possibilidade, mesmo que mínima".

A possibilidade de um tsunami no Brasil, ainda que remota, fez com que o termo se tornasse o assunto mais comentado do Twitter no Brasil nesta quinta-feira (16).

professores de geografia vocês prometeram que não existia possiblidade de ter um tsunami no Brasil.. pic.twitter.com/UV2A6uY7v7 PUBLICIDADE September 16, 2021

brasileiro não tem um dia de paz msm, é tsunami, pandemia, bolsonaro... quem aguenta?? pic.twitter.com/a27qW4fOsO — luke៹ 📖: pjo³ (@moonysatturn) September 16, 2021

PUBLICIDADE

Lendo a notícia de que possivelmente haverá um tsunami no Brasil:pic.twitter.com/p9H7reka3i — 𝑪𝒉𝒆𝒓⁷ (@cherakacherry) September 16, 2021

espero que todos os professores de geografia que me disseram que era impossível um tsunami no brasil explodam pic.twitter.com/MkQclmNpO5 PUBLICIDADE September 16, 2021

eu e as manas esperando o tsunami chegar no brasil pic.twitter.com/qXu9DGpx4z — lia (@eightaeok) September 16, 2021

com tsunami pelo menos passa o calor, nada melhor que um banhinho de mar sem nem sair de casa pic.twitter.com/3QD506ZoXh — yanna.🧸 CHASE'S BDAY (@nanaobrien_) September 16, 2021

professora você prometeu que não teríamos tsunami no brasil pic.twitter.com/Wh5hvTV5C0 — digo 🐚 (@eurodgo) September 16, 2021

Um vulcão nas Ilhas Canárias entrou em estado de alerta por conta de uma possível erupção que pode causar um tsunami no Brasil, atingindo principalmente o nordeste. Enfim, o brasileiro não tem um dia de paz. pic.twitter.com/2PNhJpMy6v — Lorenna Souza (@eupititinga) September 16, 2021

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais: