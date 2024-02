Faustão: 38,9 mil brasileiros esperam um rim no Brasil; apresentador foi considerado prioridade

Apoie o 247

247 - Faustão foi submetido a um transplante de rim no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na última segunda-feira. Segundo boletim médico, ele foi indicado para receber um novo órgão devido ao agravamento de uma doença renal crônica, mas não especificou quanto tempo o apresentador permaneceu na fila do transplante.

De acordo com a checagem do jornal O Globo, o painel do Sistema Nacional de Transplantes (SNT), atualizado nesta terça-feira, tinha 38,9 mil pessoas – 20,5 mil delas apenas em São Paulo, de onde é Faustão.

No caso de transplantes de rim, há o diferencial de existirem dois tipos de doadores que podem viabilizar o procedimento: os vivos (parentes ou não) e os falecidos. No caso de pessoas que faleceram, o órgão entra no SNT e segue a fila de espera nacional. Essa fila é única e engloba pacientes da rede pública e privada. Porém, não funciona apenas por ordem de chegada. São levados em conta critérios técnicos, como tipagem sanguínea, compatibilidade de peso e altura, compatibilidade genética e critérios de gravidade, distintos para cada órgão.

