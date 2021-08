Fiscalização interdita festa de luxo clandestina em Goiânia onde estava Jair Renan

247 - A fiscalização da Prefeitura de Goiânia interditou uma festa de luxo clandestina com cerca de mil pessoas. Jair Renan, o filho mais novo de Jair Bolsonaro, conhecido como ‘04’, estava presente. Em foto postada nas redes sociais, ele aparece ao lado de dois jovens - os três sem máscara.

Segundo a prefeitura, o local não tinha autorização para realizar o evento e desrespeitava todos os decretos sanitários em prevenção à Covid-19. A festa começou às 16h de sábado e estava prevista para terminar às 8h deste domingo (29), no Palácio Monte Líbano, no alto do Morro do Mendanha, segundo a Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma).

A festa foi interditada por volta das 23h30 de sábado (28). Conforme o órgão, o dono do local foi multado pelo descumprimento da medida. As informações são do portal G1 .

Jair Renan se muda para mansão de R$ 3,2 milhões

O filho 04 de Bolsonaro estampou o noticiário também nesta sexta-feira (27) , após reportagem da jornalista Juliana Del Piva, do UOL, revelar que ele se mudou junto com a mãe, a ex-esposa de Bolsonaro Ana Cristina Siqueira Valle, para uma mansão cujo valor é estimado em R$ 3,2 milhões numa região nobre de Brasília.

O imóvel foi comprado por R$ 2,9 milhões em 31 de maio, alguns dias antes da mudança da família de Bolsonaro. O proprietário é Geraldo Antônio Machado, corretor que mora em uma casa modesta em Vicente Pires, a cerca de 30 km da propriedade.

O valor do aluguel é estimado em R$ 14 mil, mas Ana Cristina assegura pagar apenas R$ 8 mil. A advogada mãe de Jair Renan trabalha no gabinete da deputada federal Celina Leão (Progressistas-DF), onde recebe um salário de R$ 8 mil - R$ 100 a menos que o valor do aluguel que ela afirma pagar.

Jair Renan já postou no Instagram vídeos da mansão durante uma festa.

