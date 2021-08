Jair Renan mostra no Instagram fotos de mansão de R$ 3,2 milhões (vídeo)

Casarão no Lago Sul é alugada pela família desde junho deste ano. Jair Renan Bolsonaro mostrou festa nos stories no último fim de semana edit

Por Celimar de Meneses e Matheus Garzon, Metrópoles - Publicações de Jair Renan Bolsonaro, o filho 04 do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), mostram a mansão de R$ 3,2 milhões que a família aluga no Lago Sul, área nobre de Brasília. O filho do dirigente e a mãe, Ana Cristina Siqueira Valle, moram na residência desde junho deste ano, segundo reportagem do Uol.

Cantando Boate Azul e hits da música sertaneja, os vídeos foram postados no último domingo (22/8). Renan e Ana Cristina deram uma festa na mansão nova com a presença de influenciadores digitais como Diego Pupe, Bricia Helen e Duda Martins.

Mansão

Ainda segundo o Uol, o imóvel onde acontece a festa foi comprado por R$ 2,9 milhões em 31 de maio, alguns dias antes da mudança da família de Bolsonaro. O proprietário é Geraldo Antônio Machado, corretor que mora em uma casa modesta em Vicente Pires, a cerca de 30 km da propriedade.

