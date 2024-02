Irmã de ex-craque do Flamengo é presa após acusações de vários golpes no Carnaval

Apoie o 247

247 - Lívia da Silva Moura, irmã do ex-jogador de futebol Leo Moura, foi presa na manhã desta terça-feira, em sua casa no Rio. A prisão é uma operação conjunta coordenada pelos delegados Alexandre Netto e Thiago Peralva, da Projeção do Maracanã, no Sambódromo, e 19ª DP (Tijuca). A irmã do ex-lateral Léo Moura está sendo acusada de vender ingressos falsos para os camarotes do Sambódromo Marquê de Sapucaí, onde acontecem os desfiles deste domingo (11) e segunda-feira (12).

De acordo com informações do jornal O Globo, ela responde por estelionato e associação criminosa. Ao menos 20 vítimas denunciaram a suspeita em delegacias. A polícia, no entanto, acredita que o número pode chegar a 50.

