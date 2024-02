Lira desfila na Beija-Flor, que recebeu R$ 8 milhões em dinheiro público para homenagear Maceió

Presidente da Câmara também se encontrou com Anísio Abrão David, que já foi chefe do jogo do bicho no Rio de Janeiro edit

247 – Na noite de domingo (11), o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), marcou presença no desfile da Beija-Flor de Nilópolis, uma das escolas de samba mais emblemáticas do Rio de Janeiro. O político, que representa Maceió, cidade homenageada pela agremiação, desfilou ao lado de membros da escola, em um evento que levantou questões sobre financiamento público, relações políticas e conexões com o mundo do jogo do bicho.

A Beija-Flor, que recebeu um montante significativo de dinheiro público, no valor de 8 milhões de reais, através de emendas parlamentares, para a elaboração do enredo em homenagem a Maceió, foi muito criticada nas redes sociais.

continua após o anúncio

Durante o desfile, Arthur Lira foi flagrado cumprimentando Anísio Abrão David, presidente de honra da Beija-Flor, uma figura com histórico controverso no mundo do jogo do bicho, tendo sido condenado anteriormente por envolvimento com tal prática ilegal. Confira algumas reações:

Vejam para onde vai o dinheiro das emendas parlamentares. A Beija-Flor de Nilópolis recebeu 8 milhões de reais de EMENDA PARLAMENTAR para homenagear Maceió, a cidade do presidente da câmara. E quem desfilou à frente da escola de samba Beija-Flor? Arthur Lira. pic.twitter.com/65PMoHz85C February 12, 2024

Arthur Lira ao lado de Anisio Abraão na passarela do samba, homenageando Maceió, que pagou 8 milhões à Beija Flor. Achei didático.



Isso aqui, ô ô

Isso aqui, ô ô

É um pouquinho de Brasil, iá iá February 12, 2024

O deputado federal Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados, desfila na Beija-Flor de Nilópolis neste domingo (11), pelo Grupo Especial do Rio. A escola é a segunda da noite e conta a história de Rás Gonguila, figura histórica do carnaval de Maceió, cidade de… pic.twitter.com/Y5KwEQeF0c February 12, 2024

