Mulher de 33 anos morre após tentar fritar ovo em casa

247 - Elisângela Oliveira de Jesus, 33 anos, de Rio Claro (SP) morreu nesta segunda-feira (26) na Santa Casa de Limeira, no interior de São Paulo, após um acidente doméstico ao tentar fritar um ovo. A suspeita é de que havia água no copo, objeto usado para constatar se o ovo estava em boas condições, provocando um incêndio quando ela o colocou na frigideira quente.

O marido conseguiu apagar o fogo e pedir ajuda, mas Elisângela ficou bastante queimada. De acordo com Metrópoles, ela foi atendida em um hospital da cidade e depois transferida para a ala de queimados da Santa Casa de Limeira. Elisângela ficou dez dias internada e morreu após uma parada cardíaca, segundo a polícia.

