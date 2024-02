Mulher filmada agredindo casal gay em SP responde processo por suspeita de golpe de R$ 200 mil em SC

Apoie o 247

247 - Jaqueline Santos Ludovico, identificada como a mulher que agrediu verbalmente e fisicamente um casal gay em uma padaria no bairro da Santa Cecília, em São Paulo no último sábado (3), responde a um processo que está em tramitação na Justiça de Santa Catarina por supostamente ter aplicado um golpe R$ 200 mil em uma empresa de Tubarão, no Sul do estado. O caso é de 2021 e teve a última movimentação na terça-feira (6).

O processo ainda tramita na Justiça catarinense e na terça-feira (6) foi movimentado. O processo deu entrada no TJSC em 6 de dezembro de 2021. Durante a tramitação, a empresa que teria sido vítima do golpe conseguiu bloquear R$ 2.282,28 da conta bancária de Jaqueline e R$ 426,15 da empresa no nome dela.

Esta mulher cometeu homofobia (1° vídeo) e houve racismo (2° vídeo) numa padaria no centro de São Paulo na noite do último sábado, segundo relato do @rafaaagonz ela teria agredido ele e o namorado.



Precisamos espalhar isso para haver pressão e ela não sair impune. pic.twitter.com/jXnZDvCpRg — Claudio sem acento 😎 (@claudiopedrosa8) February 6, 2024

