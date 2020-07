Prefeitura de Cuiabá é multada em R$ 200 mil após enterro de pastor bolsonarista, que morreu de Covid-19, reunir 5 mil pessoas

O Judiciário de Mato Grosso aplicou multa de R$ 200 mil à Prefeitura de Cuiabá por causa da aglomeração cerca de 5 mil pessoas no sepultamento do pastor bolsonarista Sebastião Rodrigues de Souza, que morreu de coronavírus edit

247 - O juiz da Vara Estadual da Saúde Pública de Mato Grosso, José Luiz Leite Lindote, aplicou multa de R$ 200 mil à Prefeitura de Cuiabá, comandada por Emanuel Pinheiro (MDB), por causa da aglomeração cerca de 5 mil pessoas no sepultamento do pastor bolsonarista Sebastião Rodrigues de Souza, líder da Assembleia de Deus no estado, que morreu de coronavírus. Pastor da Assembleia de Deus, o secretário de Ordem Pública da Capital, Leovaldo Emanoel Sales da Silva, também recebeu multa de R$ 100 mil.

Sebastião Rodrigues é avô do vereador Abílio Jr. Brunini (PSC), que, em março, teve o mandato cassado pela Câmara de Cuiabá por quebra de decoro parlamentar. O Judiciário devolveu o mandato dele em maio.

Autoridades de saúde recomendam o distanciamento social para diminuir a propagação do coronavírus, que deixa o Brasil em segundo lugar no ranking mundial de confirmações (2,5 milhões) e mortes (90 mil) provocadas pela doença.

A morte do pastor, enterrado no dia 8 de julho, foi comentada por Jair Bolsonaro, que emitiu nota oficial no mesmo dia em solidariedade à família do líder da Assembleia de Deus.

"Meus sinceros sentimentos a toda a comunidade cristã e à família do querido pastor Sebastião! Oremos pelo conforto do Senhor na vida dos familiares".

Bolsonaro tem amenizado os efeitos da pandemia da Covid-19, mesmo após ter dito que foi contaminado pela doença no início deste mês. Em junho, ele disse que "talvez tenha havido um pouco de exagero" na maneira como a pandemia foi tratada. Chegou a classificá-la como uma "gripezinha", em março, e perguntou "e daí?" ao ser questionado sobre os cinco mil mortos pela doença, em abril.

