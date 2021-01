'Privilegiados' que furaram fila de vacina contra o coronavírus no AM não terão direito à 2ª dose antes do prazo

De acordo com decisão judicial, as pessoas que tomaram a 1ª dose de forma indevida podem ser presas em flagrante caso tomem a 2ª dose antes da chegada do grupo em que se enquadram edit

247 - A Justiça Federal determinou que quem furou fila da vacinação contra o coronavírus no Amazonas não terá direito à segunda dose. A vacinação contra Covid-19 ficou suspensa em Manaus, para um replanejamento após várias denúncias de "fura-fila".

A decisão foi assinada pela juíza Jaiza Maria Pinto Fraxe, na noite desse sábado (23). De acordo com a magistrada, as pessoas que tomaram a 1ª dose de forma indevida podem ser presas em flagrante caso tomem a 2ª dose antes da chegada do grupo em que se enquadram.

"O juízo não aceitará desculpas de qualquer privilegiado e [...] desde já fica consignado que quem 'furou a fila' não terá o direito de receber a 2ª dose, até que chegue a sua vez, sem prejuízo de indenização à coletividade que foi lesada pelo artifício imoral e antiético", disse a juíza em trecho da decisão.

As Defensorias Públicas do Estado do Amazonas (DPE-AM) e da União (DPU) ingressaram, na noite dessa quinta-feira (21), na Justiça Federal com pedido para que a prefeitura de Manaus seja obrigada a informar, diariamente, a lista de pessoas imunizadas com a vacina contra o coronavírus. A Justiça precisa julgar o pedido. A ação foi impetrada em conjunto com os Ministérios Públicos Federal (MPF), Estadual (MPE), de Contas (MPC) e do Trabalho (MPT).

