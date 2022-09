Professor recebe voz de prisão após estacionar carro com bandeira do PT em colégio militar (vídeo)

Apoie o 247

247 - O professor Luiz Carlos Nascimento Aragão, do Colégio Militar Tenente Rêgo Barros, de Belém (PA), afirmou nesta quarta-feira (21) que recebeu voz de prisão, por um sargento, porque estacionou o carro com bandeira do PT em uma área externa da unidade de ensino. O professor disse ter sofrido perseguição política, porque no local haveria outros carros com enfeites de outros candidatos e partidos, mas só ele teria sido abordado pelos militares.

"Estou sendo preso pelo sargento por, segundo ele, estar desobedecendo [ordens], quando há um carro de propaganda [política] ali estacionado e outros já saíram aqui. Há um mês que estou estacionando aqui e nunca foi proibido, a escola me autorizou. Isso é uma arbitrariedade, é perseguição política porque estou com a bandeira do PT. Se eu não estivesse, não teria esse problema aqui", afirmou Aragão no vídeo em que faz a denúncia.

O professor não foi preso. Ele retirou o carro do local e pretende consultar advogados para saber se levará o caso à Justiça.

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que Caito recebeu voz de prisão por desacato após ele se recusar a tirar a bandeira do carro, já que no local, por ser área militar, não seria permitida propaganda político-partidária. Os militares não disseram por que somente o professor foi abordado.

Caíto Aragão, professor do Colégio Militar da Aeronáutica Rego Barros, em Belém, recebeu VOZ DE PRISÃO de sargento em razão de ter bandeiras e adesivos do LULA pregados em seu carro. Absurdo@FedeBurguesia@ptbrasil @MidiaNINJA pic.twitter.com/5lRHO1l5Y1 — Rafael Ferreira (@RafaFerreira_pa) September 21, 2022

