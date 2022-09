Bolsonarista pratica tiro ao alvo com imagem de Lula

Apoie o 247

247 - O empresário bolsonarista Luiz Henrique Crestani, de Santa Catarina, praticou tiro ao alvo, com uma imagem do candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de acordo com informações publicadas nesta quarta-feira (21) pela coluna de Malu Gaspar.

"Qual que é o ladrão? Estou na dúvida. Vamos ver onde a arma pega", disse Crestani, aos risos, antes de disparar tiros com uma espingarda semi-automática. "Agora não sei qual que é o ladrão aqui. Pegou tiro em tudo que é lado. O ladrão é o de lá ou de cá? Bota aí nos comentários", afirmou.

Na imagem usada para a prática de tiro, apareceu a mensagem "Atire no ladrão".

